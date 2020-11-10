В США Верховный суд рассмотрел аргументы за отмену Obamacare

Верховный суд США во вторник заслушал аргументы по иску ряда республиканских штатов и администрации президента Дональда Трампа, требующих признать недействительным Закон о доступном здравоохранении (называемый кратко Obamacare), сообщило агентство Reuters.

Судьи заслушали в рамках апелляции аргументы Калифорнии, Нью-Йорка и нескольких демократических штатов, а также Палаты представителей, в которой преобладают демократы.

Судя по вопросам, которые задавали председатель Верховного суда Джон Робертс и консерватор Бретт Кавано, они скептически оценивают аргументы республиканцев, добивающихся полной отмены закона о доступном здравоохранении. На это обращает внимание "Голос Америки".

Избранный президент Джо Байден критикует попытки отменить закон и обещает укрепить его после вступления в должность.

Заседание суда проходило в формате телеконференции и длилось около двух часов.