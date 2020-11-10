Ватикан обнародовал отчёт о проступках кардинала МакКэррика

Ватикан обнародовал полный отчет по делу бывшего архиепископа Вашингтонского и кардинала МакКэррика. На создание документа объёмом 447 страниц, разработанного по поручению Папы Франциска, потребовалось два года.

В отчете Ватикана в частности говорится, что Папа Иоанн Павел II знал об отношениях тогдашнего епископа с молодыми людьми. Тем не менее, папа решил назначить МакКэррика на новые и влиятельные должности в церкви, обращает внимание американская газета The Washington Post.

Вплоть до 2017 года не было каких-либо обвинений в адрес МакКэррика, касающихся растления малолетних. Первое обстоятельно описанное обвинение, вовлекающее несовершеннолетних, было выдвинуто только три года назад, после чего незамедлительно начался канонический процесс, завершившийся двумя решениями Папы Франциска: сначала он лишил МакКэррика кардинальского сана, затем – священного сана, отмечает Радио Ватикана.

Кардинал Паролин, подготовивший «Отчет Св. Престола об институциональной осведомленности и процессе принятия решений по делу бывшего кардинала Теодора Эдгара МакКэррика (с 1930 по 2017 год)», отмечает, что он лично ознакомился со свидетельствами жертв: все они содержатся в документации, которая хранится в архивах Святейшего Престола, говорится в публикации Радио Ватикана.