Для владельцев в России BMW обозначила на картах Крым российским

У владельцев автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить навигационную карту, на которой аннексированный в 2014 году полуостров Крым показан частью Российской Федерации. В базовой версии Крым принадлежит Украине. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. BMW объяснила решение учётом законодательства разных стран.

"BMW Group ведёт постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учётом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции", – сообщила компания.

Территориальная принадлежность Крыма после аннексии Россией в 2014 году также изменилась на картах других автопроизводителей. Во время использования карты в России навигатор Nissan показывает Крым российским, а в других странах – украинским.

Volkswagen сообщил Би-би-си, что карты компании также могут различаться в зависимости от страны. Однако это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции компании по отношению к международным и территориальным границам, утверждает автопроизводитель. Mitsubishi в России использует на бортовом компьютере "Яндекс.Навигатор", где Крым указан российским с 2014 года.

Территориальная принадлежность Крыма изменилась также на картах Google. Пользователи с российскими IP видят Крым российским, а все остальные – украинским.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году. Он был проведён вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".