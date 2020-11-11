Экономисты предложили ввести новый налог для работающих удалённо

Люди, работающие из дома, должны платить дополнительный налог, чтобы поддержать тех, у кого нет такой возможности. Такое предложение содержится в исследовании Deutsche Bank, с которым ознакомилась редакция Би-би-си. “Налог на удалённых сотрудников нужен был нам долгие годы, пандемия COVID-19 просто сделала это очевидным”, — цитирует канал стратега банка Люка Темплмана.

По предложению аналитиков, пятипроцентный налог за работающих удалённо сотрудников должны платить работодатели. Эти деньги должны направляться на помощь тем, кто не может работать из дома. По оценке банка, в США такой налог позволил бы собирать 48 миллиардов долларов ежегодно, в Великобритании — больше 9 миллиардов долларов. Этого бы хватило, чтобы платить финансовую поддержку уязвимым группам.

Из-за пандемии коронавируса нового типа, миллионы сотрудников по всему миры переведены на домашнюю работу. Многие корпорации планируют разрешить части работников постоянно работать из дома даже после завершения кризиса. Однако многие профессии нельзя перевести на удалённую работу. “Вирус помогает тем, кто работает виртуально, но ставит под угрозу средства к существованию и здоровье тех, кто так работать не может”, — считает Темплман.

Он также утверждает, что удалённые сотрудники вносят меньший вклад в экономическую инфрастуктуру, при этом продолжая получать выгоды от неё. Например, они не платят за общественный транспорт или не покупают еду в ресторанах у офиса. Исследование Deutsche Bank показывает, что треть сотрудников после завершения пандемии хотят два дня в неделю работать из дома. “Пятипроцентный налог не сделает людей беднее, чем если бы они пошли в офис”, — цитирует Би-би-си исследование.