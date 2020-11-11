Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Гонконге дисквалифицировали четырёх оппозиционных депутатов

Дисквалифицированные депутаты Законодательного совета Гонконга, 11 ноября 2020 года

Власти Гонконга дисквалифицировали четырёх оппозиционных депутатов Законодательного совета. Это произошло сразу же после принятия Пекином резолюции, разрешающей дисквалифицировать политиков, которые могут представлять угрозу нацбезопасности. В первую очередь документ затрагивает сторонников независимости Гонконга от материкового Китая.

Ранее избирательная комиссия автономии отказала дисквалифицированным депутатам избираться в состав парламента нового созыва из-за непатриотических взглядов. Выборы были запланированы на 6 сентября, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Депутаты автоматически продолжили свои полномочия.

Новая резолюция позволит китайским властям свести к минимуму влияние оппозиции, у которой в парламенте было 19 мест из 70. Как сообщает Би-би-си, другие демократические депутаты могут уйти в отставку в знак протеста.

  • 30 июня Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга. Документ даёт право китайским властям пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяется на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.
  • Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG