В Гонконге дисквалифицировали четырёх оппозиционных депутатов

Власти Гонконга дисквалифицировали четырёх оппозиционных депутатов Законодательного совета. Это произошло сразу же после принятия Пекином резолюции, разрешающей дисквалифицировать политиков, которые могут представлять угрозу нацбезопасности. В первую очередь документ затрагивает сторонников независимости Гонконга от материкового Китая.

Ранее избирательная комиссия автономии отказала дисквалифицированным депутатам избираться в состав парламента нового созыва из-за непатриотических взглядов. Выборы были запланированы на 6 сентября, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Депутаты автоматически продолжили свои полномочия.

Новая резолюция позволит китайским властям свести к минимуму влияние оппозиции, у которой в парламенте было 19 мест из 70. Как сообщает Би-би-си, другие демократические депутаты могут уйти в отставку в знак протеста.