В Гонконге дисквалифицировали четырёх оппозиционных депутатов

Власти Гонконга дисквалифицировали четырёх оппозиционных депутатов Законодательного совета. Это произошло сразу же после принятия Пекином резолюции, разрешающей дисквалифицировать политиков, которые могут представлять угрозу нацбезопасности. В первую очередь документ затрагивает сторонников независимости Гонконга от материкового Китая.
Ранее избирательная комиссия автономии отказала дисквалифицированным депутатам избираться в состав парламента нового созыва из-за непатриотических взглядов. Выборы были запланированы на 6 сентября, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Депутаты автоматически продолжили свои полномочия.
Новая резолюция позволит китайским властям свести к минимуму влияние оппозиции, у которой в парламенте было 19 мест из 70. Как сообщает Би-би-си, другие демократические депутаты могут уйти в отставку в знак протеста.
- 30 июня Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга. Документ даёт право китайским властям пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяется на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.
- Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.
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