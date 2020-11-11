Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев покинул свою должность. Он занимал её 16 лет — с момента создания ведомства в существующем виде. Кроме того, он был единственным руководителем федерального ведомства, состоящим в оппозиционной партии: Артемьев член “Яблока”.

Артемьев родился в 1961 году в Ленинграде. С 1995 года был депутатом городского парламента Санкт-Петербурга, а в декабре 1999 года стал депутатом Госдумы третьего созыва. Руководителем ФАС он был назначен в марте 2004 года.

После отставки чиновник станет помощником премьер-министра России Михаила Мишустина, следует из распоряжения на сайте правительства. На его должность в ФАС назначен уволившийся 11 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

Газета "Коммерсантъ" называла его ставленником друга Владимира Путина, находящегося под санкциями миллиардера Юрия Ковальчука.