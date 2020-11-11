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На церемонии с участием дипломатов ЕС в Саудовской Аравии произошёл взрыв

Не менее четырёх человек пострадали в результате взрыва на немусульманском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии во время церемонии, посвящённой 102-й годовщине окончания Первой мировой войны. По данным Reuters, сработало самодельное взрывное устройство.

На церемонии присутствовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза, включая сотрудников французской дипмиссии. В конце октября в Джидде был задержан местный житель, атаковавший охранника французского консульства после заявлений президента страны Эммануэля Макрона об исламе.

В середине сентября 18-летний выходец из Чечни жестоко убил под Парижем учителя Самюэля Пати. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в убийстве Абдулах Анзоров заявил, что "казнил" педагога за оскорбление пророка.

Макрон назвал нападение "исламистским терактом" и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман. Через две недели после убийства учителя выходец из Туниса напал с ножом на прохожих в Ницце. Тогда погибли три человека.

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