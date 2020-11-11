Кто развяжет третью мировую?

Владимир Путин заявляет о создании нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления стратегическими ядерными силами. Он гарантирует его "живучесть" даже в случае нанесения ядерного удара. Путин прямо объявляет страны, от которых исходит угроза. Чешская разведка тоже говорит об опасности глобального ядерного конфликта. И тоже называет страны, которые могут быть за него ответственны. Почему опять зазвучало это сочетание - "третья мировая"? Обсуждают военные эксперты Александр Гольц и Юрий Федоров (Прага), и аналитик центра Карнеги Андрей Колесников (Москва). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звоните нам в прямой эфир начиная с 19.05 с ответа на вопрос: какая страна больше других ставит планету под угрозу третьей мировой?