Больше половины украинцев – за переговоры с "ДНР" и "ЛНР"

Больше 50 процентов украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе необходимо вести переговоры как с Россией, так и с представителями так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Это следует из результатов социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

Ещё больше опрошенных, 56,6%, считают, что в будущем отношения между Украиной и Россией нормализуются. Почти столько же украинцев уверены, что самая важная задача, стоящая сейчас перед страной, – это развивать экономику.

В свою очередь о том, что ни на какие уступки ни Кремлю, ни сепаратистским республикам идти нельзя, заявили 38,9 процента опрошенных. Чуть больше 30 процентов респондентов убеждены в том, что в будущем Украина и Россия по-прежнему будут конфликтовать, и почти каждый третий считает, что главная задача для Украины сегодня – победить в войне.

На этом фоне в исследовании отмечается, что за последние полгода существенно, почти на семь процентов, вырос рейтинг партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", позицию которой по многим вопросам часто называют пророссийской. Если бы парламентские выборы проходили сегодня, за партию отдал бы голос почти каждый пятый украинец, а её рейтинг – 22,1% – стал самым высоким среди всех политических сил.

Опрос Киевского международного института социологии был проведен с 17 по 24 октября среди полутора тысяч респондентов на территориях, подконтрольных украинским властям.