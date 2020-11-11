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Россия закрывает торгпредства на Украине и в Литве, но открывает в Сирии

Акция с призывом бойкотировать российские товары, Львов, 2014 год

До конца года российские власти ликвидируют торговые представительства на Украине и в Литве и вместе с тем откроют представительство в столице Сирии Дамаске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что закрытие ведомства на Украине связано с постановлением украинских властей о выходе из двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств.

Ликвидация торгпредства в Литве объясняется тем, что "проводимая руководством Литовской Республики внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с Россией" и что "в первой половине 2020 года товарооборот между странами сократился почти на треть", а "перспектив расширения взаимной торговли не просматривается".

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