Главу избиркома Петербурга наградили орденом, хотя трижды ставили "неуд"

Председатель городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко, работу которого ЦИК России официально признал неудовлетворительной, награждён орденом Почёта, сообщает "Интерфакс".

Поручение о присуждении ордена дал президент России Владимир Путин, отметив "большие заслуги перед государством" и "многолетнюю плодотворную деятельность" Миненко. Награду же ему вручил в среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметивший, что "работа городской избирательной комиссии во главе с её председателем является профессиональной, чистой и открытой".

Ранее работу петербургского горизбиркома во главе с Миненко трижды официально признали неудовлетворительной.

В частности, в 2019 году Центральная избирательная комиссия России подтвердила массовые нарушения на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, назвав количество поданных жалоб "беспрецедентным", а в сентябре этого года ЦИК выразил Миненко недоверие в связи с тем, что тот "уклонялся от проведения дополнительных выборов депутатов заксобрания".

Председатель ЦИК Элла Памфилова рекомендовала Миненко и его подчинённым "честно и ответственно" написать заявления об увольнении по собственному желанию. В ответ те говорили, что уходить не собираются.

Комментируя награждение Миненко орденом Почёта, Памфилова заявила, что не может в это поверить.