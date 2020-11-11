СМИ сообщили о бунте в новосибирской колонии. Власти отрицают

В Новосибирской области после смерти заключённого, тело которого с признаками насилия нашли на территории исправительной колонии №13, арестанты устроили бунт, сообщили сразу несколько местных СМИ со ссылкой на анонимные адвокатские источники.

По данным журналистов, в среду в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии заключённые не пустили их на смену. В ответ в учреждение прибыли отряд спецназа и начальник новосибирского управления ФСИН генерал-майор Андрей Папето.

Согласно информации издания "Тайга-инфо", кроме одного погибшего заключённого ещё несколько человек пострадали, при каких обстоятельствах - не сообщается.

В областном управлении Следственного комитета назвали сообщения о бунте дезинформацией. В пресс-службе ФСИН заверили, что "все новосибирские исправительные учреждения работают в штатном режиме". При этом агентство ТАСС цитирует свой источник в "органах власти региона", который заявил, что "один заключённый убил другого", но "ни о каком бунте речь не идёт".

Мужская исправительная колония особого режима №13 находится недалеко от села Раисино в 237 километрах от Новосибирска. Одновременно в ней могут содержаться свыше тысячи заключённых.