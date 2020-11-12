Правозащитники: в Беларуси с мая завели более 900 уголовных дел

За полгода с начала президентской кампании в Беларуси возбудили более 900 уголовных дел. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Дела заводились на кандидатов в президенты, сотрудников их штабов и на участников акций протеста. Чаще всего они привлекались к ответственности по статьям о массовых беспорядках, об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел.

Правозащитники собрали более 450 имен и фамилий тех, кого преследуют из-за событий в ходе избирательной кампании, 98 человек из этого списка признаны политическими заключенными.

В октябре на мирных акциях протеста в Беларуси были задержаны не менее трёх тысяч человек, всего с начала избирательной кампании – более 16 тысяч, сообщает правозащитный центр "Весна".

Акции протеста в Минске и других городах Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы, итоги которых, как утверждают участники протестов, были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Страны Запада не признали победу Лукашенко на выборах, ЕС ввёл против него и его окружения санкции.