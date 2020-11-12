Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов

Первый президент Бурятии, руководивший регионом с 1994 по 2007 год, Леонид Потапов умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Бурятии. Причина смерти не уточняется. Ранее портал "Новая Бурятия" и местная газета "Номер один" сообщили о том, что бывший президент и его супруга госпитализированы с коронавирусной инфекцией нового типа.

Леонид Потапов родился в 1935 году в посёлке Уакит. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, Иркутский институт народного хозяйства. В 1990 году Леонида Потапова избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в 1991 году — председателем Верховного совета Бурятской АССР.

В 1994 году он победил на выборах и стал первым президентом—председателем правительства Республики Бурятия, потом он переизбирался на второй и третий сроки. В последние годы Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.