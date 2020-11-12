Медсестру из Честера обвиняют в убийстве восьми младенцев

Прокуратура Великобритании предъявила обвинения в убийстве восьми младенцев медсестре больницы в городе Честер Люси Летби. Её также обвиняют в покушении на жизнь ещё 10 новорождённых. Медсестра арестована. Ожидается, что в четверг, 12 ноября, суд выдвинет ей обвинения.

Летби дважды заключали под стражу, но отпускали под залог.

Расследование началось в мае 2017 года. Тогда выяснилось, что в больнице, где работала медсестра, наблюдаются очень высокие показатели смертности новорождённых. Известно, что следователи изучают смерти и несчастные случаи, произошедшие с детьми, в период с июня 2015 по июнь 2016 года.