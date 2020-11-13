Вы нас слышите?

Во второй части этого выпуска передача «Настройщик тела». Разговор с физиотерапевтом Шмуэлем Тацем.

Историка культуры, журналистка Лидия Стародубцева встретилась с людьми, которых теперь принято называть неслышащими.

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Два мира. Как часто в истории культуры встречается это выражение «два мира». Но, пожалуй, впервые я встретила выражение «два мира» не как абстрактную метафору, а как реальную жизненную драму. Есть два мира – слышащих и неслышащих. Они разъединены, и общение между ними возможно только через переводчиков. Именно с такими медиумами – переводчиками между мирами слышащих и неслышащих – я веду беседу о том, возможно ли объединить эти миры. В Харькове 1,5 миллиона жителей, и 3 тысячи из них – неслышащие. Как ни странно, но мне кажется, что именно так называемые слышащие по отношению к неслышащим оказываются глухими. Мир неслышащих – целая вселенная глубоких, интересных, творческих людей. Вслушайтесь в мир неслышащих! Слышащие, не оставайтесь глухими!

Елена Бобырева, юристка, актриса, автор проекта «Мы едины»:

Когда мне было три года, я потеряла слух вследствие врачебной ошибки. Просто врачи вовремя не определили у меня самый обычный аппендицит. Сейчас мне уже больше 50 лет. 20% я слышу, 80% я не слышу. Я росла с импортными слуховыми аппаратами, с самого детства я их носила, именно благодаря этому у меня сохранилась речь, она, конечно, ухудшилась, я говорю с акцентом, но, тем не менее, я разговариваю. В 16 лет мама решила меня привести в Общество глухих, просто она хотела мне показать, что есть такие же люди, как я. У меня, конечно, были определенные комплексы, мне тяжело было учиться. Я сидела на первой парте, училась читать по губам. Учителя, конечно, со мной работали особенно. У меня была подруга слышащая. Я росла немножко отстраненным ребенком, не было такого бурного детства, бурной молодости. Поэтому мама решила меня привести в Общество глухих. Там был театр очень хороший, народный самодеятельный театр, там были кружки. Таким образом у меня получилось не то, что раздвоение, но я просто стала жить в двух мирах одновременно. Я жила в нормальном мире со слышащими наравне и параллельно у меня был мир творчества в клубе для глухих, для неслышащих людей. После школы я поступила в инженерно-экономический институт. Это было не по призванию, просто подруга пошла и я с ней за компанию. Закончила этот институт с отличием. После окончания института я познакомилась со своим будущим мужем, он слышащий. Как оказалось, он живет этажом выше в моем доме. Познакомились совершенно случайно, стали встречаться. Я его привела в мир неслышащих. Он полюбил меня. На тот момент были возможности поездок гастрольных, мы были в Ташкенте, в Риге, очень много поездили, вместе ездили. Через год родился мой первенец Алеша, через пять лет родилась моя дочечка Настенька. Оба ребенка слышащие, слава богу.

Я после института пошла работать на завод экономистом. Поработала некоторое время, там заметили мои способности, мне сказали: почему бы тебе не попробовать стать юристом? Я говорю: как же юристом? Немножко неожиданно. В принципе, я подумала, это очень дорого, это стоит больших денег, чтобы поступить, денег у меня на тот момент не было. Я решила испытать судьбу, взяла отпуск, купила учебники, уехала на дачу с детьми, обложилась учебниками, за месяц вызубрила и сдала экзамены. Узнала результаты, что я прохожу по конкурсу. Я училась на отлично, очень старалась. Потом я работала пять лет в юридической фирме, набралась опыта, потом решила уйти в самостоятельный бизнес. Сейчас я самостоятельный предприниматель, есть своя фирма, есть своя клиентура.

Является ли моя жизнь чем-то особенным или это типичная? Я сейчас живу в двух мирах, я вижу и один мир, и второй. Тот мир, в котором живут люди с недостатком слуха, конечно, к сожалению, там люди живут, которые заканчивали спецшколы, школы глухих, школы слабослышащих. Да, есть люди, которые с недостатком слуха, заканчивают высшие учебные заведения и работают среди слышащих, таких очень мало. Каждый день – это преодоление в чем-то. Моя работа связана все-таки с обслуживанием слышащих людей, с обслуживанием даже бизнесменов из мира слышащих людей. Не все клиенты могут понять, когда они звонят, им срочно нужно ответить, немедленно, они едут в машине, например, включают громкую связь и считают, что Лена должна слышать все. Я прошу в таких ситуациях, говорю о том, что, к сожалению, я слышу не так хорошо, как вы, возьмите, пожалуйста, трубку и, пожалуйста, говорите медленно и спокойно. Мои клиенты ко мне привыкли, как-то я приспособилась к этой жизни. Что касается мира неслышащих, люди в этом мире очень талантливые, они обладают творческими наклонностями, они или что-то делают своими руками хорошо, либо они известные дизайнеры, либо они танцуют, хотя танцевать с недостатком слуха сложно, но можно. Если Бог забирает что-то одно, он дает обязательно другое.

Виктор Коротовский, кинорежиссер:

Меня зовут Виктор, мне 33 года. Я плохо слышу, но говорить могу. Учился я в Академии культуры, мечтал стать кинорежиссером. Я люблю кино, очень много знаю фильмов. Я не жалею, что родился глухим, не жалел никогда. Если честно, в своем детстве я не замечал, что я был глухим, я просто ничего не понимал, я думал, что так и есть. Не надеваю слуховой аппарат, слышу не очень, но понимал, о чем люди говорят. Я в детском саду был среди слышащих. Я все равно не понимал, что я глухой. Когда я попал в школу глухих, я вообще не мог понять, что все творят, каждый ребенок машет руками. Я не понимал, что происходит, куда я попал. Мама, папа, куда вы меня привели? Когда я уже стал подростком, из-за своей глухоты я себя сильно ненавидел. Мне хотелось с девочками пообщаться свободно. Меня мама взбодрила, рассказала мне историю, что я не должен жалеть, что я глухой. Мама сказала, что в обществе глухих есть светлая сторона, добрая. Я понял, что действительно быть глухим – это хорошо, это нормально, потому что есть какая-то доброта. Мы боремся за свою жизнь, нам потом в старости есть, о чем вспоминать, что мы когда-то боролись за свою жизнь, набирали свой опыт, чтобы потом в старости молодым поколениям можно что-то посоветовать, как нам было тяжело, мы знаем, где плохо, где хорошо.

Я читал, у друзей спрашивал, что это за слово. Допустим, все знают, что такое слово "дегенерат". У меня был такой случай, когда-то я сидел, играл на компьютере с другом, он слышащий. Мы сидим, играем, там нужно играть в одном компьютере вдвоем, меняться, при этом надо написать свое имя игрока, он пишет свое, а я не знаю, что добавить. Он говорит: пиши "дегенерат". Я говорю: а что такое дегенерат? Они сразу смеются: а ну скажи громче. Я кричу: скажи, что такое дегенерат? Кого обзывают дегенератом? Все, тишина, не поняли, кто это сказал. Я к маме подхожу и говорю: "Мама, скажи, что такое дегенерат?". Мама говорит: "А откуда ты взял это слово?". Я не хочу быть стукачом, я маме сказал: "Где-то услышал". Мама говорит: "Это типа дурак". Так стыдно мне стало, все от меня услышали это слово. Это единственный наш минус, что у нас слабая информация. А есть глухие, которые немножко боятся. Нам страшно жить со слышащими, нам страшно со слышащими жить, когда мы поступаем на какую-то работу и за нашими спинами начинают обсуждать. Нам страшно за свою безопасность. Был случай, катастрофа на какой-то работе, когда один глухой работал, какая-то стена начала обваливаться, все кричат, чтобы уходили, но один глухой оставался работать, он ничего не слышал, ничего не понимал, его никто за руку не взял, эти кирпичи на него упали, и он умер. Бывает такое, когда глухой, который хочет перейти дорогу, идет на зеленый свет, но иногда машины не уступают людям. Они могут смотреть, не обращать внимания на того, кто переходит. Мало кто про нас знает, очень мало, глухой идет, они воспринимают нас как слышащего человека. Они могут кричать, сказать: "Эй, куда ты идешь? Куда ты смотришь?". А он все равно идет, машина их сбивает. Мы можем быть очень внимательны, это из-за того, что половина остается нашему зрению. Поэтому мы смотрим очень внимательно. Есть такой глухой, который очень любит работать поваром, потому что нюх четкий или вкус. У нас есть очень умные глухие, например, писатели. У нас очень много спортсменов, без обид, в два раза больше слышащих. Мы занимаем всегда первое место, либо второе место, мы всегда побеждаем. Мы к чему-то стремимся, такие, как Елена Бобырева, которая хотела открыть дорогу глухим, она себя показала миру, чтобы все сейчас узнали о нас больше. В других странах Европы даже есть глухой политик. Бетховен был тоже глухим. Были другие знаменитые люди глухие. Почему в XXI веке нет ни одного глухого знаменитого?. Я знаю очень много фильмов. Я знаю, есть глухой, который хочет быть артистом, он умеет даже делать себе грим на лице. Я слышал, я не могу вспомнить название фильма, это было в Чехии или в Польше, но он из Европы, он единственный первый глухой получил каннскую премию за свой фильм, он снял фильм, как будто в мире живут одни глухие, ни одного слышащего.

Я закончил Академию культуры, я там учился пять лет. Могу немножко рассказать, как я там учился. Я там единственный глухой был, учился со слышащими. Мне было тяжело контактировать со слышащими преподавателями, но при этом я пытался все сделать сам. Я познакомился со своей однокурсницей, чтобы у нее списывать все конспекты. Если мне преподаватель какой-то понравился, если я вижу, что кто-то мне очень нужен, я к нему индивидуально подхожу. Я сам писал сценарии, я сам подбирал артистов, сам делал хореографию, сам делал монтаж, сам костюмы им подбирал. Я снял всего два фильма коротких, 15 минут. В одном фильме я поставил музыку Виктора Цоя "Перемен". Преподаватель смотрит, листает, листает, услышала эту песню, говорит: "А при чем тут "Перемен?". Я по губам читал. После окончания академии у меня появилась мечта снимать фильмы как можно больше и объединяться со слышащими на фестивалях, свои фильмы показать, что мы тоже что-то можем. Я посоветовался с преподавателем, чтобы дали мне какие-нибудь фестивали, чтобы им показать наши. У нас есть свои фестивали. Я получил первое место с нашим роликом. Потом был фестиваль кино в Киеве, я получил награду "Лучший режиссер". Мы не хуже слышащих. Сейчас я снимаю еще один фильм, на этот раз я пытаюсь снять фильм с тяжелыми характерами и сложным монтажом. Драма, мелодрама, любовь. Сейчас я хочу попробовать триллер, там намного сложнее. Я нашел гримера, глухую девочку, я хочу, чтобы в моей команде были только глухие. Если что-то не так, мы друг с другом будем советоваться, мы одна семья и одна команда, чтобы мы показали, что тоже можем работать наравне со слышащими.

Елена Бобырева, юристка, актриса, автор проекта «Мы едины»:

Мы хотим вместе с Витей реализовать проект, который позволит привлечь внимание слышащих к нашему миру глухих. Мы хотим снять наших талантливых глухих и показать миру слышащих. Мы покажем, как глухие могут танцевать на площади вместе со слышащими. Это будет совместный проект. И мы покажем наш театр, у нас народный самодеятельный театр, покажем миру наши таланты. Есть люди, которые себя ненавидят, потому что они сильно отличаются от других людей. Есть у меня один совет: лучше быть странным, чем скучным. Делайте, что хотите, занимайтесь, чем хотите, ни о чем не жалейте. Такова жизнь.

Далее в программе:

Передача Карины Арзумановой «Настройщик тела». Рассказывает физиотерапевт Шмуэль Тац.

«Мои любимые пластинки» с тбилисской поэтессой Инной Кулeшовой.