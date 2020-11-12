Правительство России продлило налоговые каникулы

Правительство России продлило до конца года налоговые каникулы для предприятий, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

Среди прочих мера коснётся предприятий общепита, компаний, работающих в сфере культуры, туризма и развлечений.

Отсрочка по выплате налогов в России была введена весной, во время первой волны COVID-19. В конце октября президент предложил продлить её ещё на три месяца.

Аудиторы сообщали, что право на отсрочку оказалось доступным лишь для двух процентов компаний крупного бизнеса – в том числе из-за сложной процедуры оформления.

Ранее правительство оценило план действий по восстановлению экономики после пандемии в пять триллионов рублей.