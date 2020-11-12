Умер художник-концептуалист Иван Чуйков

В Германии 11 ноября скончался на 86 году жизни русский художник-концептуалист Иван Чуйков. Его работы выставлены в парижском Центре Помпиду, Государственном Русском музее и Третьяковской галерее, хранятся в частных собраниях. Несколько дней назад он был отправлен на аппарат искусственной вентиляции лёгких с коронавирусной инфекцией нового типа.

О смерти сообщил художник Вадим Захаров. Чуйков родился в 1935 году в Москве в семье председателя Союза художников Киргизской ССР Семёна Чуйкова, окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова, преподавал во Владивостокском художественном училище.

Первая выставка его работ прошла в рамка Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году. В конце 1960-х годов он уничтожил практически все свои работы, а с середины 1970-х стал участвовать в выставках неофициального советского искусства.

“Мы встречались [с художником Виктором Пивоваровым], поскольку мы жили рядом и вместе ходили гулять, а потом приходили слушать Радио Свобода, — вспоминал об этом Чуйков. — Но ни разу Витя не спросил меня, что я делаю. Боялся. Боялся, потому что я сын академика, наверное, делает какую-то хреновину, и нужно либо говорить, что нравится, либо портить отношения. А году в 72 Витя мне впервые сказал: покажи, что ты делаешь. Посмотрел и сказал: “Это событие, я должен позвать Илью Кабакова”.