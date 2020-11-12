Байден: "Я говорю иностранным лидерам, что Америка возвращается"

Избранный президент США Джо Байден прокомментировал свои телефонные разговоры с мировыми лидерами. "Я говорю им: Америка возвращается. Мы возвращаемся в игру" - написал Байден в твиттере.

Байден и представители его Демократической партии в ходе предвыборной кампании критиковали действующего президента Дональда Трампа за его внешнюю политику, которая, по их мнению, привела к обострению отношений между США и их союзниками и характеризовалась отсутствием стратегии. Помимо прочего, Байден упрекал Трампа в излишней мягкости по отношению к Кремлю и Владимиру Путину. В статье, опубликованной незадолго до выборов, Байден писал, что намерен вновь превратить Америку в лидера демократического мира, и сообщил о планах в первый год своего президентства провести саммит мировых демократий, на котором обсуждалась бы растущая угроза со стороны авторитарных режимов.

После того, как 7 ноября на основании предварительных данных подсчёта голосов американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах, его поздравили многие мировые лидеры. Лично он поговорил, например, с президентом Франции, канцлером Германии, британским премьером, лидерами Австралии, Японии и Южной Кореи. В разговорах с Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном, помимо прочего, обсуждалось сотрудничество по вопросу об Украине.

Президент Дональд Трамп пока не признал победу Байдена. Его команда подаёт иски о пересмотре итогов голосования в ряде штатов, утверждая, что там были допущены нарушения в ходе выборов. Некоторые иностранные лидеры не поздравили Байдена. В частности, президент Мексики заявил, что необходимо дождаться результатов судебных разбирательств. Не было поздравления и из Кремля. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что пока не было официального объявления о победе Байдена на выборах.

CNN в четверг сообщил, что Госдепартамент не оказывает Байдену обычной для избранных президентов поддержки в его общении с иностранными лидерами - поскольку администрация Трампа пока формально не признаёт его избранным президентом. Госсекретарь Майк Помпео недавно заявил, что переход власти в США произойдёт "к новой администрации Трампа", что вызвало критику ряда комменататоров. Помпео впрочем оговорился, что переход власти пройдёт законным путём, кто бы ни был победителем выборов.