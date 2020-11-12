Байден: "Я говорю иностранным лидерам, что Америка возвращается"

Избранный президент США Джо Байден прокомментировал свои телефонные разговоры с мировыми лидерами. "Я говорю им: Америка возвращается. Мы возвращаемся в игру" - написал Байден в твиттере.
Байден и представители его Демократической партии в ходе предвыборной кампании критиковали действующего президента Дональда Трампа за его внешнюю политику, которая, по их мнению, привела к обострению отношений между США и их союзниками и характеризовалась отсутствием стратегии. Помимо прочего, Байден упрекал Трампа в излишней мягкости по отношению к Кремлю и Владимиру Путину. В статье, опубликованной незадолго до выборов, Байден писал, что намерен вновь превратить Америку в лидера демократического мира, и сообщил о планах в первый год своего президентства провести саммит мировых демократий, на котором обсуждалась бы растущая угроза со стороны авторитарных режимов.
После того, как 7 ноября на основании предварительных данных подсчёта голосов американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах, его поздравили многие мировые лидеры. Лично он поговорил, например, с президентом Франции, канцлером Германии, британским премьером, лидерами Австралии, Японии и Южной Кореи. В разговорах с Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном, помимо прочего, обсуждалось сотрудничество по вопросу об Украине.
Президент Дональд Трамп пока не признал победу Байдена. Его команда подаёт иски о пересмотре итогов голосования в ряде штатов, утверждая, что там были допущены нарушения в ходе выборов. Некоторые иностранные лидеры не поздравили Байдена. В частности, президент Мексики заявил, что необходимо дождаться результатов судебных разбирательств. Не было поздравления и из Кремля. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что пока не было официального объявления о победе Байдена на выборах.
CNN в четверг сообщил, что Госдепартамент не оказывает Байдену обычной для избранных президентов поддержки в его общении с иностранными лидерами - поскольку администрация Трампа пока формально не признаёт его избранным президентом. Госсекретарь Майк Помпео недавно заявил, что переход власти в США произойдёт "к новой администрации Трампа", что вызвало критику ряда комменататоров. Помпео впрочем оговорился, что переход власти пройдёт законным путём, кто бы ни был победителем выборов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.