Верховный суд освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста

Верховный суд России в четверг освободил основателя фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви из-под домашнего ареста. Об этом сообщают агентства.

Мера пресечения Калви и другим подсудимым по его делу изменена на запрет определённых действий - сообщает "Интерфакс".

Генпрокуратура просила продлить домашний арест до 13 января.

Верховный суд также направил дело Калви, которого обвиняют в растрате, на рассмотрение по существу в Мещанский суд Москвы. Альтернативой, какпишет The Bell, было рассмотрение дела в Благовещенске, однако против этого возражали и прокуратура, и защита. Также суд снял арест с имущества третьих лиц.

Дело против Калви и его коллег было возбуждено в феврале прошлого года после жалобы акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. Бизнесмен 2 месяца провёл в СИЗО, а затем был переведён под домашний арест.

По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров "Восточного" проголосовать за прощение кредита "Первого коллекторского бюро" в 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургского фонда IFTG, которые, как утверждается, стоили существенно меньше. Сам Калви в суде утверждал, что речь идёт о корпоративном конфликте, а не о мошенничестве.

В конце октября компании, конфликт которых привёл к возбуждению уголовного дела, оформили мировое соглашение: принадлежащее Baring Vostok "Первое коллекторское бюро" заплатит банку "Восточный" 2,5 млрд рублей, а банк откажется от гражданского иска по уголовному делу. Само уголовное дело однако не закрыто.

Фонд частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners был основан в 1994 году, это один из крупнейших в России фондов по объёму привлечённых средств зарубежных инвесторов.