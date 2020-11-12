В Карелии для школьников построили бутафорский концлагерь 

В Карелии на базе отдыха в деревне Ватнаволок построили бутафорский концлагерь для детей времён Великой Отечественной войны, сообщают "Север. Реалии".

Планируется, что в концлагерь на выходные будут свозить школьников и устраивать для них "образовательные программы". В частности, для детей воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. На объекте уже возвели бараки и смотровые вышки. Концлагерь начнёт работу в декабре.

Отмечается, что первоначально лагерь хотели возвести в Кондопоге, но местные жители запротестовали и добились переноса строительства из их города.

Также известно, что проект осуществлён на деньги президентского гранта в рамках "патриотического воспитания" молодёжи. Грант получил фонд "Открытые возможности", его сумма не называется.