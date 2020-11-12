В Петербурге полиция сорвала открытие ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок"

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции вместе с представителями Роспотребнадзора сорвали открытие ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок". Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на участница оргкомитета мероприятия Гулю Султанову.

По её словам, перед началом фестиваля в помещение, где проводится мероприятие, пришли пять сотрудников Роспотребнадзора и около 15 полицейских. Роспотребнадзор начал осматривать помещения и проверять наличие санитайзеров. Полиция, без каких-либо объяснений, стала грубо выгонять зрителей из помещения. "Мы не понимаем, в чём их претензии, потому что они не были озвучены. Сейчас всю площадку наводнила полиция. Никаких конкретных нарушений нам предъявлено не было, зрители вынуждены были уйти," - рассказала Султанова.

Организатор рассказала, что один из полицейских через мегафон зачитывал сообщение о том, что проводятся мероприятия по профилактике распространения коронавируса. По словам Султановой, офлайн проведение фестиваля прекращено, он продолжится на площадке в интернете.

За несколько дней до начала фестиваля полицейские уже проверяли мероприятие по жалобе депутата Госдумы Виталия Милонова.

Журналист Ренат Давлетгильдеев сообщил "Медиазоне", что кроме полиции и Роспотребнадзора на мероприятие пришли около 10 человек в масках, которые выкрикивали "гомофобные лозунги" и требовали "прекратить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".