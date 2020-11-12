Телеканал ТВК оштрафован по жалобе от выдуманного человека

Независимый красноярский телеканал ТВК и его генеральный директор Татьяна Коротченко оштрафованы в общей сложности на 161 тысячу рублей по жалобе, которая была написана от лица выдуманного человека, сообщает "Медиазона".

СМИ было наказано после проверки управления МЧС по Красноярскому краю, инициированной прокуратурой, которая, в свою очередь, отреагировала на письменное заявление жительницы дома №50 по улице Копылова с фамилией Шпиц. Женщина жаловалась, что в доме, в котором она проживает и в котором расположена студия ТВК, "постоянные шум и гул от строительных работ", "в помещении не соблюдается пожарная безопасность и воняет жжёной проводкой", а от "мощного оборудования" и "телевизионных излучателей", которые установлены в студии, у людей "постоянные головные боли".

В ходе разбирательств журналисты ТВК выяснили, что гражданка Шпиц в доме не проживает, телефон, который она указала в жалобе, недоступен для звонков, а представитель сотового оператора МТС, у которого номер зарегистрирован, уточнил, что он давно уже не обслуживается. При этом в рапорте МЧС указано, что сотрудники ведомства связывались с автором жалобы именно по этому телефону.

"Медиазона" отмечает, что ровно в то же время, когда гражданка Шпиц написала заявление на ТВК, телеканал без объяснения причин отключили от кабельного вещания, а до этого генпрокуратура требовала составить на СМИ протокол о распространении фейков за сюжет о красноярском филиале движения "Отряды Путина".