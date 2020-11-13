Получивший орден Почета глава избиркома Петербурга уволился

Председатель городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко уволился на следующий день после того, как губернатор города Александр Беглов вручил ему орден Почета. Постановление о досрочной отставке опубликовано на сайте правительства города.

Поручение о присуждении Миненко ордена дал президент России Владимир Путин, отметив "большие заслуги перед государством" и "многолетнюю плодотворную деятельность". В поздравлении Беглов назвал работу избиркома во главе с Миненко — "профессиональной, чистой и открытой".

В то же время Центральная избирательная комиссия России трижды официально признавала работу Миненко неудовлетворительной.

В частности, в 2019 году ЦИК подтвердила массовые нарушения на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, назвав количество поданных жалоб "беспрецедентным", а в сентябре этого года выразила Миненко недоверие . Председатель ЦИК Элла Памфилова рекомендовала Миненко и его подчинённым "честно уволиться".

Комментируя награждение Миненко орденом Почёта, Памфилова заявила, что не может в это поверить.