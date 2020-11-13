В Новосибирске самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы ВПП

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево. Пострадавших нет. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

В Росавиации сообщили, что в связи с инцидентом аэропорт был временно закрыт.

По данным ведомства, самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске после взлёта по маршруту Новосибирск-Вена в связи с неполадками в двигателе. По предварительной информации, при посадке частично разрушены шасси и крылья.

Как рассказал источник в службах аэропорта "Толмачево", после вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 300 метров, - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту было 14 человек, никто не пострадал.

По данным одного источника, самолет направлялся без груза в Вену. Другой источник утверждает, что на борту было 120 тонн груза.

В качестве приоритетных версий инцидента рассматриваются техническая неисправность и ошибка экипажа - неверный расчет параметров посадки.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжёлый дальний транспортный самолёт, самый крупный и грузоподъемный самолет в мире. Всего были построены около 60 таких машин.