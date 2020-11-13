Подведомственное министерству иностранных дел федеральное агентство по делам соотечественников — Россотрудничество в этом году не будет поддерживать ежегодную акцию "Тотальный диктант" на своих площадках. Об этом заявил глава ведомства Евгений Примаков. Причина отказа не называется, но, по всей видимости, ей стал выбор для диктовки текста российского писателя Дмитрия Глуховского, неоднократно жёстко критиковавшего президента России Владимира Путина и власти страны.

Об отказе поддерживать акцию Примаков сообщил в социальных сетях 11 ноября. Причину он раскрывать не стал. Его комментаторы, поддерживающие такое решение, указывают на недостаточную, с их точки зрения, патриотичность выбираемых для диктанта авторов. "Тотальный диктант на деле был тотальным диктатом окололитературной демшизы", — пишет в комментариях один из блогеров.

"Примаков не сказал в чем главная причина. Но, зная Женю лично, думаю, что дело в авторе текста", — прокомментировал в телеграме журналист депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Он напрямую связал отказ от поддержки проекта с тем, что в качестве автора текста для акции в 2021 году выбран писатель Дмитрий Глуховский. Организаторы проекта также связывают инцидент с выбором автора текста. Об этом РБК сказала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Глуховский — современный российский писатель, автор фантастической вселенной "Метро" и экранизированного в 2019 году романа "Текст". Он неоднократно критиковал действующие власти. В комментарии РБК он заявил, что видел пост Примакова, в котором прямо было сказано, что причина в выборе автора текста. "Он написал, что я русофоб и что нам с Россотрудничеством не по пути. С этим трудно поспорить: нам с Россотрудничеством действительно не по пути. Я хотел бы уточнить: себя ни в коем случае русофобом не считаю. Напротив, считаю себя патриотом", сказал он.