Правительство Тувы запретило использовать название региона без разрешения в названиях сайтов, групп в социальных сетях и в мессенджерах, сообщает "ТуваМедиаГрупп". За это предусмотрены штрафы от четырёх до 50 тысяч рублей.

Разрешение должно выдавать региональное министерство юстиции. Ведомственная комиссия может отказать в использовании слова "Тыва" или "Тува", если рядом будет стоять "недостойное" слово. Название также требуется сменить, если публикуемые сообщения, по мнению комиссии, подрывают имидж республики или представляют её в неблаговидном свете, — сообщает издание.

Паблик в "Вконтакте" "Тыва Новости" сменил название на "Новости с Родины Шойгу", чтобы не платить штрафы, сообщает Сибирь.Реалии. По мнению администраторов, власти республики пытаются ограничить свободу высказываний в интернете.

"Действительно, весь мир знает, что Тува - самый бедный регион, где высокий уровень безработицы, зависимый от чиновников бизнес, разваленная экономика и чудовищная коррупция. Закон этот придуман ими от бессилия. Имидж Тувы портят в первую очередь чиновники", - прокомментировал переименование редакции администратор сообщества.