Песков о Навальном: "Иногда кажется, что больной - не больной"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT прокомментировал дело об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Он обвинил страны Запада в том, что они не хотят помогать России в расследовании обстоятельств случившегося и предположил, что расследования не хочет сам Навальный.

Оппозиционера он - традиционно для Кремля - не называл по фамилии, характеризуя его как "больного" - после того, как бравший интервью журналист Антон Красовский предложил не называть Навального "пациентом", как раньше не раз делал Песков. "Тем не менее, это берлинский пациент" - ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, Россия "заинтересована и хочет вскрыть все обстоятельства произошедшего", но наталкивается в Германии и других странах "на глухую стену непонимания". "Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет" расследования - сказал Песков. На предположение Красовского, что, возможно, "больной не совсем больной" пресс-секретарь Путина ответил утвердительно, добавив, что есть много вопросов к тому, "насколько" Навальный болен, "и как быстро может его болезнь проходить и возвращаться обратно".

Песков также сказал, что из данных западных лабораторий следует, что Навальный был отравлен не "Новичком", а некой субстанцией, не входящей в список запрещённых, и обвинил страны Запада в противоречиях в их позиции. При этом в заключении ОЗХО по делу Навального говорится, что в организме оппозиционера были обнаружены следы вещества, структурно схожего с "Новичком", которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, отсутствие же его в приложении, где перечислены боевые отравляющие вещества, не означает, что его использование в качестве БОВ "разрешено".

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сказал, что у России есть основания полагать, что Навальный мог быть отравлен не в Томске (ему стало плохо на борту самолёта из Томска в Москву), а в самолёте, отвозившем его в Германию, или в самой Германии. Песков прямо не подтвердил это утверждение, однако сказал, что МИД России реализует политику президента Владимира Путина, и между ним и Кремлём нет разногласий.

Эксперты в Германии, а затем и других странах пришли к выводу, что Навальный подвергся воздействию яда из группы "Новичок". Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли иметь отношение к покушению на Навального. Сам Навальный убеждён, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.

Медицинские чиновники в Омске, где был госпитализирован Навальный до отправки в Германию, утверждают, что он не был отравлен - во всяком случае, в России - а у него обострился панкреатит или другое хроническое заболевание.

Навальный сейчас проходит реабилитацию в Германии, он не раз подчёркивал, что намерен вернуться в Россию.

Оппозиционер пока не комментировал заявления Пескова.