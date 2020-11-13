РКН посоветовал СМИ сменить YouTube на отечественный хостинг

Роскомнадзор посоветовал российским журналистам использовать отечественные интернет-платформы вместо YouTube из-за ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов.

"Участились случаи применения администрацией видеохостинга Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Роскомнадзор считает, что зарубежные сервисы целенаправленно оказывают влияние на доступ россиян к объективной информации.

В четверг, 12 ноября, Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с фильма USA 2020: Up in arms о протестах в США телеканала Russia Today. Сервис пометил контент как неприемлемый.

Ранее Роскомнадзор несколько раз направлял в адрес Facebook, Google и Twitter требования прекратить маркировку в отношении российских государственных СМИ. Однако платформы продолжают помечать контент согласно своим корпоративным правилам.