В Петербурге убрали стену памяти погибшим в пандемию медикам

В Свнкт-Петербурге убрали стену памяти с фотографиями медицинских работников, которые умерли в пандемию COVID-19. Об этом сообщает корреспондент сайта Север.Реалии. Мемориал перенесут на набережную реки Карповка.

Стена памяти медработникам - стихийный мемориал, который появился в конце апреля на Малой Садовой улице. Тогда петербурженка Ирина Маслова разместила девять фотографий медиков на строительных лесах около Дома Радио.

"Когда появились первые девять табличек, только две были с фотографиями. Семье доктора Сергея Белошицкого, кстати, до сих пор не выплатили обещанные деньги. У него нет жены и родителей, а то, что семья состоит из братьев и сестер - никого не интересует. Маша Тышко - работала в госпитале для ветеранов. Нам пришлось биться за то, чтобы её не списали как медика. Дело не в деньгах, а в том, чтобы она осталась в глазах родных и друзей - как медик", - рассказала корреспонденту Север.Реалии Маслова.

По её словам, таблички передадут в музей политической истории, а на набережной реки Карповка сегодня будет заложен камень, где появится мемориал в память о тех, кто погиб в период пандемии.