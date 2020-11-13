Министерство финансов Киргизии открыло два счёта для пожертвований жителей на выплату госдолга и покрытие бюджетных расходов. Деньги на них предложено отправлять "каждому неравнодушному гражданину, искреннее желающему внести свой вклад в решение общей проблемы". Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода – Радио Азаттык.

Первый счёт для поддержки бюджета открыт ещё 30 октября. Деньги с него будут направлены на расходы правительства. Реквизиты второго, на покрытие государственного долга, ещё не опубликованы. О планах запустить сбор помощи на эти цели ранее сообщал премьер-министр Садыр Жапаров, также исполняющий обязанности президента.

Минфин утверждает, что оба счёта открыты в связи с обращениями граждан, которые хотели бы оказать помощь правительству. Дефицит бюджета по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 35 миллиардов сомов – около 32 миллиардов рублей. При этом на 2020–2021 годы приходится пик выплаты внешнего долга.

В 2020 году на возврат кредитов потребуется 30 миллиардов сомов, в следующем – более 35 миллиардов при условии, что валюта республики не будет продолжать обесцениваться к доллару.