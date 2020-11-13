Фильм о Новочеркасском расстреле выдвинут от России на "Оскар"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", в основе сюжета которого - расстрел советскими властями мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, выдвинут от России на премию американской киноакадемии "Оскар". Об этом сообщил ТАСС глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Речь идёт о выдвижении в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Накануне - 12 ноября - фильм "Дорогие товарищи!" вышел в российский прокат. Ранее он удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Радио Свобода публиковало рецензию на этот фильм, в которой отмечено, что исторические события, известные как Новочеркасский расстрел, стали поводом для камерной и пронзительной мелодрамы, а также подчёркнута выдающаяся игра исполнительницы главной роли Юлии Высоцкой.

Фильмы Кончаловского выдвигались на "Оскар" от России дважды, номинирован не был ни один. В постсоветское время лауреатом "Оскара" стал только один российский фильм - "Утомлённые солнцем" Никиты Михалкова, брата Андрея Кончаловского. Это было в 1994 году. Два фильма Андрея Звягинцева - "Левиафан" и "Нелюбовь" - были официально номинированы, но приз не получили.