Фильм о Новочеркасском расстреле выдвинут от России на "Оскар"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", в основе сюжета которого - расстрел советскими властями мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, выдвинут от России на премию американской киноакадемии "Оскар". Об этом сообщил ТАСС глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Речь идёт о выдвижении в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Накануне - 12 ноября - фильм "Дорогие товарищи!" вышел в российский прокат. Ранее он удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.
Радио Свобода публиковало рецензию на этот фильм, в которой отмечено, что исторические события, известные как Новочеркасский расстрел, стали поводом для камерной и пронзительной мелодрамы, а также подчёркнута выдающаяся игра исполнительницы главной роли Юлии Высоцкой.
Фильмы Кончаловского выдвигались на "Оскар" от России дважды, номинирован не был ни один. В постсоветское время лауреатом "Оскара" стал только один российский фильм - "Утомлённые солнцем" Никиты Михалкова, брата Андрея Кончаловского. Это было в 1994 году. Два фильма Андрея Звягинцева - "Левиафан" и "Нелюбовь" - были официально номинированы, но приз не получили.
- Публикации о событиях в Новочеркасске появились только в перестройку – вся информация о расстреле была засекречена по решению Президиума ЦК КПСС, подписка о неразглашении взималась в обязательном порядке, её нарушение гарантировало строжайшее наказание.
- По официальным данным, при расстреле манифестации были убиты 24 человека. Впоследствии ещё 7 человек расстреляли по приговору суда.
- Рецензенты называют неожиданным, что за эту неудобную для властей тему взялся режиссёр Андрей Кончаловский, публично выступающий в поддержку российской власти по многим вопросам.
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