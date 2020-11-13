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Лицом к событию

Миллиард Асаду, миллиард "Батьке"... Хватит кормить друзей?

Syria -- A Syrian vendor sells mugs bearing portraits of Russian President Vladimir Putin (bottom) and Syrian President Bashar Assad (top) in the popular Hamidiyeh market at the old part of the capital Damascus, November 26, 2015

Российская казна как выяснилось щедро подпитывает Сирию, стало известно об очередном миллиарде (долларов), которые выделены ей на всяческого рода восстановление: электросетей, промышленности и пр. Каков механизм контроля над расходованием этих денег не уточняется. Объявлен большой кредит Беларуси, своего финансового часа поджидает у кремлевского порога и президент Молдовы Игорь Додон. И все это в период пандемиии, когда казалось бы деньги так нужны медицине. А может быть у нее все есть? И страна может позволить себе зарубежные "миротворческие операции" и финансирование "дружествнных режимов"? В гостях у программы "Лицом к событию" экономический аналитик Семен Новопрудский. Ведущая Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05

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