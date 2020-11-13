Virgin Galactic в конце ноября запустит космоплан с экипажем

Американо-британская аэрокосмическая компания Virgin Galactic заявила, что в этом месяце, с 19 по 23 ноября, планирует осуществить свой первый пилотируемый испытательный полет в космос. Старт суборбитального ракетного пилотируемого космоплана класса "Спейсшип-2" будет осуществлён с космодрома в штате Нью-Мексико.



Два предыдущих испытательных космических полёта космоплана начинались в штате Калифорния. Заканчивались полёты посадкой на Землю в штате Нью-Мексико. Испытания включали в себя планирующие полеты без двигателя.



Как сообщает "Голос Америки", космодром в Нью-Мексико станет базой Virgin Galactic для отправки пассажиров в короткие полёты. Среди первых участников таких полётов будет основатель коропорации Virgin Group, британский бизнесмен Ричард Брэнсон.



Суборбитальные полеты предусматривают отправку аппарата на высоту не менее 80 км.