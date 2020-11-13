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Virgin Galactic в конце ноября запустит космоплан с экипажем

Космоплан SpaceshipTwo, закреплённый между двумя фюзеляжами самолёта-носителя White Knight Two (WK2) отправляется в испытательный полёт с аэродрома в пустыне Мохаве, 13 декабря 2018 года

Американо-британская аэрокосмическая компания Virgin Galactic заявила, что в этом месяце, с 19 по 23 ноября, планирует осуществить свой первый пилотируемый испытательный полет в космос. Старт суборбитального ракетного пилотируемого космоплана класса "Спейсшип-2" будет осуществлён с космодрома в штате Нью-Мексико.

Два предыдущих испытательных космических полёта космоплана начинались в штате Калифорния. Заканчивались полёты посадкой на Землю в штате Нью-Мексико. Испытания включали в себя планирующие полеты без двигателя.

Как сообщает "Голос Америки", космодром в Нью-Мексико станет базой Virgin Galactic для отправки пассажиров в короткие полёты. Среди первых участников таких полётов будет основатель коропорации Virgin Group, британский бизнесмен Ричард Брэнсон.

Суборбитальные полеты предусматривают отправку аппарата на высоту не менее 80 км.

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