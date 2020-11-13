Крупнейший айсберг в мире угрожает популяции пингвинов и тюленей

Самый большой айсберг в мире, известный как А86а, может столкнуться с островом Южная Георгия в южной части Атлантического океана. Ледяная глыба длиной в 150 километров и шириной в 48 километров угрожает местной экосистеме, а именно колониям пингвинов и тюленей.

По словам учёных, из-за своей небольшой глубины в 200 метров айсберг может подойти близко к острову. Он заблокирует привычные для пингвинов и тюленей пути для поиска пищи. Это помешает животным правильно кормить своих детёнышей, и потомство может погибнуть от голода. Айсберг также может раздавить морских существ, живущих на дне. Ущерб будет нанесён не только экосистеме, но и экономике Южной Георгии.

Айсберг откололся от шельфового ледника Ларсен на востоке Антарктического полуострова в июле 2017 года и с тех пор дрейфовал в сторону Южной Георгии. Его скорость составляет один километр в час, а общая площадь постепенно уменьшается. Исследователи предполагают, что айсберг может изменить своё направление, обогнуть остров и распасться в тёплых водах.