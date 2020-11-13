Тихановская объявила о "народном трибунале" для режима Лукашенко

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании народного трибунала. Он займётся сбором доказательств преступлений действующего режима Александра Лукашенко.

"Объявляю амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без неё, — говорится в сообщении Тихановской в телеграм-канале.

Оппозиционер сообщила, что активисты международной рабочей группы уже ведут сбор доказательств преступлений Лукашенко. Кроме того, ведётся работа "по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией".

После того, как доказательства преступлений режима будут собраны, оппозиция планирует устроить голосование за обвинение подозреваемых. 20 декабря должен состояться марш с заявлением "народного обвинения", говорится в сообщении Тихановской.

Тем временем Александр Лукашенко в интервью с представителями российских, украинских, молдавских и казахстанских СМИ заявил, что не будет использовать сценарий транзита власти. "Никаких преемников. Кого изберёт народ, так и будет", — сказал он. Помимо прочего Лукашенко подчеркнул, что не намерен уходить в отставку досрочно.

Лукашенко также сказал, что в вопросах экономики и политики Минску будет сложно обходиться без поддержки Москвы.

Комментируя возможный приход белорусской оппозиции к власти, Лукашенко сказал, что в этом случае в страну могли войти западные страны, которые развернули бы ракеты средней и малой дальности "под Смоленском". По мнению Лукашенко, страны постсоветского пространства должны сплотиться, чтобы противостоять "цветным революциям".