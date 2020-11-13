"Майкрософт" назвала тех, кто мешает созданию вакцины от Covid-19

Два глобальных события останутся в истории о нашем времени - Covid-19 и рост злоупотреблений в Интернете в целях подрыва основ современного общества. К такому выводу пришёл вице-президент компании "Майкрософт" Том Бёрт.



В официальном блоге компании "Майкрософт" Бёрт предупреждает об угрозе хакерского воздействия на медицинские и фармацевтические компании, создающие вакцину против COVID-19.



Эти компании находятся в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и Соединённых Штатах.



Бёрт называет три источника кибернападений на разработчиков вакцины. Это хаккерская группа "Стронций" с российскими корнями и две группы с северо-корейскими корнями, названные "Цинк" и "Церий".

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