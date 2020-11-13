"Йоркширский потрошитель" умер в тюрьме от коронавируса

В британской тюрьме Франкленд умер серийный убийца Питер Сатклифф, известный как "йоркширский потрошитель", убивший 13 женщин с 1975 по 1980 год. Самой молодой жертве было 16 лет. Семь женщин после нападений выжили.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, пишет The Guardian. Сатклиффу было 74 года. Он отказался лечиться от COVID-19 в больнице. Туда его доставили из тюрьмы, где он отбывал пожизненное наказание.

Сатклифф, бывший водитель грузовика, подрабатывал рытьем могил на кладбищах. Он совершал убийства на территории графства Йоркшир. Он уродовал тела жертв молотком, отвёрткой и ножом. Именно поэтому его назвали "йоркширским потрошителем". Сатклифф считал, что избавляет мир от проституток, хотя проституцией занимались не все его жертвы.

Он заводил знакомство с женщинами увозил их подальше в своей машине, а затем убивал молотком по голове и добивал отверткой и ножом.

Сатклиффа допрашивали девять раз, но каждый раз отпускали. Задержали его случайно в 1981 году — за фальшивые номера на автомобиле. До 2016 года "йоркширский потрошитель" находился в психиатрической больнице строгого режима, затем его перевели в тюрьму.

Всего за время поисков убийцы следователи опросили более 130 свидетелей и посетили более 23 тысяч домов.

Во время расследования полицейские и криминалисты пошли по ложному следу. Британец Джон Хамбл заявил, что у нападавшего был сандерлендский акцент, а не йоркширский, как утверждали жертвы. Хамбла осудили за дачу ложных показаний. Тогда же полицейские выяснили, что во время проверки его показаний было убито три женщины. Хамбл умер в 2019 году. Он так и не объяснил, почему пустил следствие по ложному следу.