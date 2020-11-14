Умер Армен Джигарханян

Народный артист СССР, актёр и режиссер Армен Джигарханян умер утром в субботу 14 ноября на 86 году жизни. Об этом сообщил Московский драматический театр, который он возглавлял.

Джигарханян был одним из самых узнаваемых советских и российских артистов. Он снялся более чем в 250 фильмах, среди которых — "Здравствуй, это я!", "Место встречи изменить нельзя", "Ширли-мырли", "Новые приключения неуловимых", "Тегеран-43" и "Город зеро".

Актёр родился в Ереване, не сумел поступить в ГИТИС, учился в Ереванском художественно-театральном институте. Служил в Ереванском русском драматическом театре, Ленкоме, московском театра Маяковского, играл в театре Олега Табакова. В 1996 создал свой театр.

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