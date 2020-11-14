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Карабахском конфликте погибли более 2,3 тысяч армянских солдат

Жительница Нагорного Карабаха Пайцар Балаян, 13 ноября 2020

Министерство здравоохранения Армении объявило, что в войне в Карабахе с армянской стороны погибло более 2,3 тысяч военнослужащих. Это почти на одну тысячу больше, чем к настоящему времени признало министерство обороны.

Многотысячное шествие памяти жертва войны прошлу вечером в субботу в Ереване.

В Нагорном Карабахе начинает патрулирование российская военная полиция, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Миротворцы в Карабахе будут размещаться в двух зонах ответственности -"Юг" и "Север". В первую включены территории в окрестностях Степанакерта, Агдама и Лачина. Во вторую - северные части Тертерского и Агдамского районов, город Мардакерт.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

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