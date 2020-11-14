Умер Мирон Петровский, автор книг о Корнее Чуковском и Михаиле Булгакове

Издательство Ивана Лимбаха опубликовало Фейсбуке сообщение смерти Мирона Семеновича Петровского, филолога, эрудита, знатока детской литературы ("Книги нашего детства") городского фольклора. Он писал о Корнее Чуковском и Михаиле Булгакове.

Коллеги по издательству, в котором работал Мирон Петровский, вспоминают:

"Когда мы готовили к печати его книги, он прислал нам такую биографическую справку:

"Родился в Одессе в 1932 году (проездом). Всю жизнь прожил в Киеве, за исключением нескольких лет бегства от гитлеровских фашистов (1941-1947) и нескольких лет бегства от киевских чекистов (1959-1962). Самоучка: закончил филологический факультет Киевского государственного университета (в 1957 году, заочно). Участвует в литературном процессе с 1960 года (тоже заочно)».

Несколько лет назад Мирон Петровский рассказал в интервью:

«С 59-го года работаю за письменным столом. Я не готовился специально к такому образу жизни. Я дергал все двери, пытаясь социализироваться, все двери были закрыты, открылась только эта. Но — рад, потому что благодаря этому мог избежать участия в разном советском непотребстве. За всякий выбор приходится расплачиваться. Мне за мой — безвестностью, полным не вхождением в какие-либо структуры и прежнего режима, и нынешнего, аутсайдерством. Я не являюсь членом никакого союза, у меня нет ученой степени или звания. Мне на визитке нечего написать, кроме имени, адреса и домашнего телефона. Приходится дорожить тем, что есть — именем, адресом, телефоном..."