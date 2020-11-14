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В Ереване задержан бывший глава службы безопасности Артур Ванецян

Артур Ванецян (первый справа) на заседании правительства Армении в Ереване, 21 февраля 2019 (архив)

В Армении задержан лидер оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян. Его подозревают в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Адвокат Лусине Саакян сообщила, что в квартире родителей Ванецяна проведён обыск. Но в его личном жилище обыски не проводились, так как следователи не знали адреса. "Они не смогли даже узнать адрес квартиры и получили разрешение на обыск совсем по другому адресу".

По словам адвоката, Артур Ванецян в субботу был вызван и прибыл в Следственное управление СНБ и был задержан. Об этом сообщило Радио Азатутюн (Армянская редакция Радио Свобода).

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