В США проходят марши сторонников и оппонентов Трампа

В Вашингтоне в субботу проводится несколько митингов под разными лозунгами в поддержку президента Дональда Трампа: "Вернём Америке величие", "Женщины за Трампа" и демонстрация "Остановите кражу" организаторы которой поддерживают недоказанные утверждения президента о фальсификации подсчета голосов на прошедших 3 ноября выборах.

Трамп отказался признавать поражение в президентской гонке против демократа Джо Байдена, предполагаемого победителя выборов 3 ноября, пишет "Голос Америки". Президент заявляет о нарушениях, допущенных на выборах в нескольких колеблющихся штатах.

Примерно за два часа до запланированного начала митингов сторонников Трампа, кортеж президента проехал по Пенсильвания-авеню в центре Вашингтона. Дональд Трамп улыбался и махал рукой демонстрантам, которые собрались в центре столицы, чтобы выразить поддержку действующему президенту.

Затем кортеж Трампа направился на принадлежащее ему поле для игры в гольф в соседнем штате Вирджиния.

Митинги поддерживают консервативные СМИ и белые националисты.

В тот же день антифашистские и антирасистские группы объявили о проведении контрдемонстраций в Вашингтоне.