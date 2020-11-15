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В Молдавии второй тур президентских выборов: Санду против Додона

Республика Молдова, 15 ноября, второй тур президентских выборов (коллаж)

15 ноября – второй тур президентских выборов в Республике Молдова. Соперники – кандидат от Партии действия и справедливости Майя Санду (36% в первом туре) и независимый кандидат, действующий президент Игорь Додон. Его поддерживает Партия социалистов.

Первый тур выборов прошёл 1 ноября, итоговая явка составила 42,76%. Наименьшую заинтересованность продемонстрировала молодёжь: на участки для голосования пришло лишь 8% избирателей в возрасте до 25 лет.

На территории Республики Молдова открыто более двух тысяч избирательных участков. За рубежом – около полутора сотен участков, больше всего – в Италии (30), России (17), Румынии (13) и США (12).

Как и в первом туре, власти Тирасполя объявили, что сделают исключение для желающих проголосовать: чтобы избежать двухнедельного карантина, жители Левобережья должны выехать на участки с 8.00 и вернуться на территорию региона до 22.00, показав на административной границе штамп об участии в выборах. Об этом сообщает Radio Europa Liberă Moldova.

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