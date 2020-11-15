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И.О. главы Пентагона обратился к вооружённым силам США

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, Пентагон, 13 ноября 2020

Вывод американских войск из Афганистана и с Ближнего Востока может быть ускорен. "Все войны должны быть прекращены", - заявил в обращении к вооруженным силам Кристофер Миллер. На днях он был назначен исполняющим обязанности министра обороны США.

Миллер подчеркнул, что США по-прежнему полны решимости нанести поражение "Аль-Кайде" - террористической группировке, участники которой 11 сентября 2001 года осуществили нападение на США. Жертвами терактов тогда стали около трёх тысяч человек. К настоящему времени, по оценке Миллера, США "почти разгромили террористов".

Заявление датировано пятницей, но размещено в начале субботы на сайте Министерства обороны, сообщает "Голос Америки". Глава Пентагона объявил о начале "критически важной фазы", в ходе которой США переходят от лидирующей роли [в оказании военной помощи другим государствам] к исполнению вспомогательных функций.

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