В Беларуси начались задержания манифестантов

В Минске начались задержания участников воскресной акции оппозиции в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко, сообщает ТАСС с места событий. Милиция также препятствуют протестующим подойти к "народному мемориалу", созданному на месте убийства спецназом минчанина Александра Тарайковского в районе станции "Пушкинская".
Оппоненты действующей власти собирались в полдень 15 ноября провести шествие в районе "Пушкинской", а оттуда по улице Орловской пройти до так называемой площади перемен на улице Червякова. Один из дворов на этой улице стал местом сбора оппозиции в Минске.
- 11 ноября в этот двор приехали люди в гражданской одежде и стали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Романом Бондаренко завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска, уточнив, что травмы он "получил во время драки". Вечером 12 ноября Роман Бондаренко.
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