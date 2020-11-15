В Мюнхене скончался лучший джазовый контрабасист СССР Игорь Берукштис

В Мюнхене скончался музыкант Игорь Берукштис. Ему было 87 лет.



Игорь Сергеевич Берукштис родился в 1933 году в Москве. Окончил музыкальное училище имени Гнесиных и четыре курса Консерватории. Со второй половины 1950-х он считался лучшим джазовым контрабасистом Советского Союза, играл в ансамбле Георгия Гараняна, выступал с оркестром Юрия Саульского на Всемирном фестивале молодежи в Москве в 1957 году, участвовал в фестивале "Джаз-62" в московском кафе "Молодёжное".

В 60-е годы поступил в оркестр Леонида Утесова, но был недоволен отсутствием музыкальной свободы. В 1964-м, отпросившись в отпуск, поехал с вокальным квартетом "Советская песня" в гастрольную поездку в Токио. Из поездки он и его друг Борис Мидный не вернулись.

Следующие десять лет Берукштис жил и выступал в Соединённых Штатах, выпустил совместно с Борисом Мидным диск ''Happiness'' ("Счастье), в середине 70-х переехал в Европу и поступил на Радио Свобода. В течение почти двадцати лет Игорь Берукштис вёл еженедельные передачи о джазе и эстрадной музыке, выступая у микрофона под именем Павел Сергеев.