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В Иркутской области дорогу посыпали от гололёда человеческими останками 

Дорога в Иркутской области, посыпанная песком с человеческими останками

Автомобильную дорогу, идущую через город Киренск Иркутской области, посыпали от гололёда песком, перемешанным с человеческими останками, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на многочисленных очевидцев.

В областном управлении МВД подтвердили, что на дороге были найдены фрагменты человеческих костей и даже череп. Ведомство проводит проверку.

Неназванный источник "Интерфакса" объяснил произошедшее тем, что коммунальная организация, которая получила заказ на дорожные работы от властей Киренска, взяла песок для посыпки возле старого кладбища. В результате человеческие кости, многим из которых около ста лет, оказались на дороге.

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