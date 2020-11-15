В Иркутской области дорогу посыпали от гололёда человеческими останками 

Автомобильную дорогу, идущую через город Киренск Иркутской области, посыпали от гололёда песком, перемешанным с человеческими останками, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на многочисленных очевидцев.

В областном управлении МВД подтвердили, что на дороге были найдены фрагменты человеческих костей и даже череп. Ведомство проводит проверку.

Неназванный источник "Интерфакса" объяснил произошедшее тем, что коммунальная организация, которая получила заказ на дорожные работы от властей Киренска, взяла песок для посыпки возле старого кладбища. В результате человеческие кости, многим из которых около ста лет, оказались на дороге.