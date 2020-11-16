"Привыкать к нарам с детства". Соцсети о бутафорском концлагере

Российские читатели привыкли уже, но власти каждый раз находят чем их удивить. Вот и на прошлой неделе пресса огорошила россиян новостью о том, что в Карелии построили бутафорский детский концлагерь.

На самом деле концлагерь ещё не построили – сейчас его достраивают. Возводит его фонд "Открытые возможности" на выделенный специально для этой цели президентский грант.

Концлагерь должен воссоздать "жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей". Детей будут привозить в него на выходные для воспитания патриотизма.

"Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки", — сообщает ГТРК "Карелия".

Три популярных объяснения строительства "детского концлагеря", высказывающиеся в соцсетях: безумие, цинизм и распил.

Вадим Лукашевич

Еще одно подтверждение того, что страна сошла с ума.

Причем это приняло характер массового соревнования, в котором каждый пытается превзойти других своей ипанутостью.

Вы только вдумайтесь, по пунктам:

- в Карелии открывают бутафорский концлагерь, уже готовы бараки и пулеметные вышки;

- для детей;

- на средства президентского гранта;

- на территории базы отдыха;

- преодолевая сопротивление местной общественности;

- силами Фонда "Открытые возможности";

- об этом сообщает телеканал "Россия"

Елена Илина

Кажется, что пределы цинизма в идеологии путинского режима давно достигнуты - ан нет: в Карелии будут строить "финский концлагерь", чтобы карельские дети играли там в заключенных и вертухаев. Его предыстория такова: финны финнов оккупировали, посадили в концлагеря, мучили, но сталин-освободитель их великодушно спас ценой жизни 100 000 советских и 26 600 финских солдат, а теперь пришло время следующего реванша - путем калечения детского сознания.

Лео Каганов

РПЦ освящать открытие будут? Фуражку Гитлера из Кубинки на церемонию привезут?

Говорят и о том, что деньги можно было бы потратить с куда большей пользой.

Команда Явлинского

На средства президентского гранта в Карелии построили бутафорский концлагерь для детей, где воссоздали жизнь и быт узников финских переселенческих лагерей. Детей будут привозить сюда на "Патриотические выходные".

На эти деньги можно было построить хотя бы одну школу, похожую не на финский концлагерь, а на финскую общеобразовательную школу или лицей. См ссылку. https://www.youtube.com/watch?v=AgSF3ZMpsSE

Каждый четвертый ребенок в Карелии проживает в семье с доходами ниже прожиточного минимума. Карелия занимает второе место в рейтинге регионов России по числу больных детей.

Константин Чадлин

Могут повторить!

Правда финский концлагерь, а не финскую социалку.

Злата Глотова

Почему эти люди думают, что патриотизм легче воспитать через примеры прошедших войн и конфликтов, на примерах провала дипломатии, бедности и горестей? Почему не воспитывать патриотизм хорошими зарплатами, современными чистыми городами, доступной средой, правами для всех и всем хорошим?

Алена Попова

Таким наше государство видит воспитание для российских детей. Видимо, готовит их к «светлому» будущему на Родине.

Некоторые блогеры считают, что всё правильно, пусть дети привыкают.

Юлия Мигунова

Так и представляю. Сидят родители вечером на кухне и перед сном обсуждают подарок ребёнку на день Рождения. И вдруг, эврика!!!!!Давай его на выходные в концлагерь отправим. Не известно как повернётся в дальнейшем. В нашей стране к нарам надо с детства привыкать, вдруг реально патриотом будет.

Ксения Грикит

Тренировочный лагерь. Многим придётся в подобных работать, а многим и жить

Богдан Ресвил

Сначала площадки "Силовичок", потом летний пионерский "Концлагерь". К половозрелому возрасту россианин уже чувствует себя неуютно без вышки на горизонте.

Элина Молотова

Ну как же , не сходит в лагерь на урок мужества, завтра на гей парад пойдет . Вы этого хотите для своего ребенка?

Разве можно такое допустить? Всех в лагерь!

Не Забудем

Лучше уже мы построим концлагерь для наших детей чем это сделают натовские стройотряды

Есть и другая версия:

Дмитрий Бударин

Акция устрашения. Смотрите, дети, куда попадете, если будете против коррупции выступать.

Алексей Алехин

Построить консцлагерь, чтобы возить в него детей. Это дело я одобряю. Вот чем мне в детстве грозили в пиковых случаях? Сначала бабой с Ягой. Потом детдом. А так сразу - отправим в концлагерь.

Почему нужен финский концлагерь, а не отечественный? Ну это понятно, чтобы запад медом не казался, а был бабайкой с детских лет.

Теперь интересное. В Петрозаводске в настоящем финском концлагере ещё недавно жили простые русские рабочие. Больно хороши бараки там оказались. Про наличие в них финских бань данных нет.

Внимание привлек не только сам лагерь, но и деньги, на которые он строится.

Рустем Адагамов

Совершенно неудивительно, что эта идиотская затея с постройкой концлагеря для детей в Карелии, получила президентский грант. Победобесие, культивирование чувства неприязни к чужому, поиск врагов и виноватых в собственных бедах — всё это характерные черты двадцатилетнего правления Владимира Путина. Вместо того, чтобы в Карелии создавать людям сносные условия жизни, учиться этому у благополучных финнов, там тратят деньги на вот такую чудовищную хрень.

«Когда в 1989 году граница открылась, и мы увидели соседей, шок был велик, потому что ситуация на той стороне границы сильно отличалась от наших ожиданий. Финны плакали от вида грязи, разрухи и бедности соседей. Русские плакали при виде чистоты, прогресса, порядка и изобилия на финской стороне", – публиковала воспоминания жителей финская газета Карьялайнен 25 апреля 1993 года.

А вот так совсем недавно, в 2017 г., описывала свою поездку в Карелию жительница Финляндии Мария Маркус: «Когда финн пересекает восточную границу, то попадает в новую обстановку, где теперь царит разруха и запустение. Дороги с ямами и низкий уровень жизни в российской Карелии — словно возврат во времена перед Зимней войной. Недавно я отправилась со своей подругой в путешествие на машине по приграничной Карелии. Для нас, новичков в поездках по России, пересечение границы через пункт пропуска Ниирала — Вяртсиля было сравнимо с полетом на другую планету — планету под названием «Какого черта». Я знала, что уровень жизни в финской и российской Карелии сильно различается, но только сейчас поняла, насколько сильно. У меня в голове были сплошные знаки вопроса. Какого черта все настолько запущено? Какого черта люди терпят это?» Здесь полностью: https://inosmi.ru/asviewedby/20170907/240214266.html

За двадцать лет в Карелии не построили ни одного оздоровительного лагеря, ни одного детского санатория (их там вообще не осталось), ни одной детской поликлиники. Зато построили концлагерь.

Женя Беркович

В Карелии создают бутафорский концлагерь, куда будут привозить школьников по программе «Патриотические выходные». Проект фонда «Открытые возможности» при поддержке фонда президентских грантов.

[...]

Надеюсь также, что на воротах будет написано название фонда. «Открытые возможности» это даже круче, чем «Труд освобождает».

Многие предлагают не заниматься низкопоклонничеством перед Западом и строить не какие-то финские, а родные, советские концлагеря.

Антон Орех

Копия рейхстага была. Теперь будет копия концлагеря. А копия ГУЛАГа будет? Или сразу в оригинале построят?

Наталья Родионова

Правильно. Пусть с детства решают кем быть- палачами или жертвами. В этой стране третьего не надо.

Кстати, а почему финские? Где патриотизм и скрепы? Почему забыли, что родные советские лагеря так скащать были впереди планеты всей? Что уже в 30-е туда детей отправляли?

Илья Варламов

Нельзя строить в чистом поле военный концентрационный лагерь и устраивать там чуть ли не детский лагерь с военно-образовательной программой для патриотического воспитания.

Кроме того, в этом месте никогда его не было. Восстановленные концлагеря – это всегда мемориалы памяти, где обычно тяжело находиться долгое время, которые занимают все мысли, и к их созданию нужно подходить очень аккуратно и деликатно. Восстановленный концлагерь – это не только здания и вещи, но и само место, хранящее историю. И если уж создавать мемориал, то подходить к вопросу нужно совсем на другом уровне, реконструировать существовавший ранее лагерь смерти, а не возводить декорации.

Но нет. Вместо этого у нас решили построить бараки с вышками в чистом поле и возить туда детей как в детский лагерь на экскурсию, устраивая "военно-патриотические игры" и "уроки мужества". Вот только какое отношение это имеет к патриотизму?



Решили воспитывать любовь к Родине у детей на бутафорском финском концлагере? А нет желания показывать им места наших лагерей ГУЛАГа, которые в то же самое время находились по всей стране, и в которых пытали и убивали не немцы, не финны, а свои же, русские? Или это не так патриотично?

Другие обращают внимание на то, что патриотическое воспитание сводится теперь только к одному очень короткому времени в российской истории.

Антон Мальцев

Мне интересно, есть ли действительно в обществе такой спрос на сведении всего что есть к Великой Отечественной? У нас вся история России уже одним периодом по-моему редуцирована. 1941 - 1945 и все. Пустота.

Мартовский Кот

В государстве, в котором нет других поводов для гордости, кроме победы 75 летней давности, сделали из войны религию, в которую пытаются насильно "покрестить" всё население от мала до велика, поэтому тратят огромные ресурсы, чтобы за маразмом и оболваниванием скрыть правду, правду как о событиях тех лет, так и правду о нынешней беспросветности и отсутствия будущего у целой страны ...

Олег Эппорт

Мне уже 70 лет, я выростил своих детей, внуков, есть правнуки... Но я не помню времени, в которое так бы изощренно издевались над детьми. Их просто калечат.

Мила Евтушевская

Логика, наверное, была такая - "Мы бы очень хотели воссоздать Царско-Сельский лицей, но не нашли Жуковского, а для воссоздания концлагеря у нас все есть..."