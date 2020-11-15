Китай и 14 стран АТР подписали соглашение о свободной торговле

15 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, подписали соглашение о свободной торговле - по ряду параметров крупнейшее в мире. После 8 лет переговоров договор подписан в ходе саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Вьетнама Ханое, который прошёл в режиме он-лайн из-за пандемии.

На долю участников соглашения "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (RCEP) приходится почти треть мировой экономики - 29 процентов. Больше только у Евросоюза. В странах-участниках соглашения проживает почти треть всего населения мира.

Соединённых Штатов среди участников нет, но документ подписали их союзники в регионе, такие как Япония, Южная Корея и Австралия. Reuters отмечает, что это может рассматриваться как успех Китая, который, вопреки напряжённым отношениям с США, налаживает их с соседями. В соглашении не участвует Индия, хотя она и участвовала в предварительных переговорах.

При президенте Дональде Трампе США вышли также из другого проекта создания зоны свободной торговли в регионе - Транстихоокеанского партнёрства.